63 arrestations lors de l'opération contre les feux

Le ministre brésilien de la Défense a annoncé lundi que 63 personnes avaient été arrêtées en un mois au cours de l'opération militaire lancée fin août pour combattre les incendies en Amazonie.

Des amendes d'un montant total de 8,7 millions de dollars (8,6 millions de francs) ont été infligées dans le cadre de cette opération, a ajouté le ministre de la Défense, Fernando Azevedo e Silva, au cours d'une conférence de presse.

Les résultats de l'opération de l'armée ont été exposés lors de cette conférence de presse donnée le jour où le président brésilien Jair Bolsonaro arrivait à New York pour assister à l'Assemblée générale des Nations unies.

«Préoccupation»

Au cours du mois d'août, le Brésil a enregistré 30'901 foyers d'incendie dans la région amazonienne, près du triple du nombre des foyers (10'421) comptabilisés en août 2018, selon les données satellitaires de l'institut brésilien INPE citées au cours de la conférence de presse. Le ministre de la Défense a indiqué que du 1er au 22 août il y avait eu 17'095 foyers dans la forêt tropicale, un chiffre pour le moment inférieur à la moyenne d'août, qui est de 33'426 foyers.

«Nous montrons les résultats de l'opération. Ce qui était dit, principalement à l'extérieur, était que l'Amazonie était en flammes. Nous montrons la réalité, je crois qu'elle est loin d'une Amazonie en flammes», a commenté Fernando Azevedo e Silva, qui parlait aux côtés d'une partie de l'équipe technique impliquée dans l'opération de l'armée. Le ministre a cependant reconnu «une préoccupation» concernant certaines zones, particulièrement dans le centre de la région.

Pression internationale

Sous forte pression internationale, Jair Bolsonaro, climatosceptique notoire, a signé le 23 août un décret autorisant l'envoi de militaires dans les Etats amazoniens du Brésil pour lutter contre les incendies. Cette opération a été prolongée vendredi dernier jusqu'au 24 octobre.

Le ministre de la Défense a précisé que 571 interventions terrestres et 250 interventions aériennes avaient jusqu'à présent été effectuées contre les incendies dans la région amazonienne, qui abrite la plus grande biodiversité du monde et joue un rôle essentiel dans l'équilibre climatique de la planète.

Jair Bolsonaro a été critiqué au Brésil et à l'étranger à la suite de l'augmentation du nombre des incendies en Amazonie. La crise a donné lieu à des échanges virulents entre lui et le président français Emmanuel Macron, qui avait évoqué l'éventualité d'une internationalisation de l'Amazonie brésilienne. (afp/nxp)