5500 migrants sont arrivés à Mexico

Environ 5500 migrants partis à pied le 13 octobre du Honduras pour se rendre aux Etats-Unis sont arrivés à Mexico à la date de mercredi, a annoncé la Commission des droits de l'Homme mexicaine.

La présidente de cette commission, Nashieli Ramirez, a fait état de ce nouveau chiffre lors d'une conférence de presse tenue dans un abri aménagé pour ces migrants dans un stade de la capitale. Selon Mme Ramirez, 86% de ces migrants sont honduriens et les autres viennent du Guatemala, du Nicaragua, du Salvador, du Panama et du Costa Rica.

La Commission et la mairie de Mexico s'occupent de coordonner l'aide aux migrants dans cet abri qui est à présent rempli au maximum de sa capacité. Selon les autorités, la plus grande partie de la caravane partie du Honduras est maintenant arrivée à Mexico, et des groupes attardés devraient arriver dans le courant de la semaine.

People are now pouring out of the tents and sleeping on the open air bleachers which are nearly full as well...and people continue to arrive - most from Honduras who say they’ve been traveling for about a month now #CaravanaMigrante pic.twitter.com/rnvLMFTXLR