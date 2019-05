55 migrants secourus au large de la Libye

Cinquante-cinq migrants en détresse ont été secourus jeudi en Méditerranée au cours de deux opérations de sauvetage menées par la marine italienne et un navire humanitaire. Cela risque de provoquer un nouveau bras de fer sur leur port de débarquement.

Ecco la bimba di un anno salvata dalla morte in mare e dalla guerra in #Libia dalla nave #MareJonio. Questa immagine è la più grande ricompensa per chi in questi mesi ha sostenuto Mediterranea #SavingHumans ?? pic.twitter.com/uTHxWQtvru