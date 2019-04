Le Sidaction 2019 s'est achevé dimanche soir en France sur un bilan de 4,5 millions d'euros (5 millions de francs) de promesses de dons, en hausse par rapport à l'an dernier, ont annoncé les organisateurs. Le nombre de dons par SMS a atteint un record.

«Dans un contexte économique parfois tendu pour la population et de baisse des dons aux associations, le public a été particulièrement engagé à l'occasion des 25 ans» de l'événement caritatif relayé à la télévision et à la radio pendant le week-end, s'est félicitée la directrice générale de Sidaction. En 2018, le Sidaction avait récolté 4,4 millions de promesses de dons, notamment grâce à «un don exceptionnel d'un grand donateur».

Programmes de recherche et de soins

Il y a 25 ans, le premier Sidaction, le 7 avril 1994, avait permis d'engranger 45 millions d'euros, récoltés pendant 9 heures de direct à la télévision. En 1996, les dons avaient été de 9,8 millions d'euros. Mais ils avaient plongé ensuite, avec l'apparition des trithérapies et n'étaient plus que de 1,5 million en 1998.

Les fonds collectés ce week-end seront reversés à des programmes de recherche et de soins et à des programmes associatifs de prise en charge et d'aide aux malades, en France et à l'international.

Le nombre de porteurs du virus du sida en France est évalué à environ 173'000. Selon les derniers chiffres officiels, publiés à la fin mars, 6400 personnes ont découvert leur séropositivité en France en 2017, un nombre qui ne baisse plus depuis plusieurs années. (ats/nxp)