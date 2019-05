4 policiers tués dans un attentat des talibans

Quatre policiers ont été tués et neuf personnes blessées dans un attentat à la motocyclette piégée revendiqué par les talibans à Quetta, dans le sud-ouest du Pakistan, a annoncé lundi la police.

La motocyclette était stationnée devant une mosquée gardée par les forces de sécurité. Sur les neuf blessés, deux sont des policiers, a précisé à l'AFP un responsable de la police, Abdul Razaq Cheema.

Quetta est la capitale du Balouchistan, la plus grande et la plus pauvre province du Pakistan, frontalière de l'Iran et de l'Afghanistan. Des violences perpétrées par des séparatistes locaux et par des groupes djihadistes s'y produisent régulièrement.

Le 12 mai, une attaque contre un hôtel de luxe avait fait cinq morts à Gwadar, la deuxième ville de la province, en plus des trois assaillants. Elle avait été revendiquée par une organisation séparatiste. (afp/nxp)