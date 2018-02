4 ans de prison requis contre le logeur de Daech

La mission de la justice est de parvenir à déterminer si Jawad Bendaoud et Mohamed Soumah savaient ou non qu'ils allaient aider Hasna Aït Boulahcen à fournir un appartement aux deux terroristes du 13 novembre, Abdelhamid Abaadoud et Chakib Akrouh, et si son frère, Youssef, savait ou non que Hasna cherchait à aider leur cousin.

Les trois complices présumés jurent que non, ils ne savaient rien de tout cela. Mais les nombreux échanges entre les jeunes gens font craindre l'inverse. Verdict ce mardi après-midi.

Les deux premiers, jugés pour «recel de malfaiteurs terroristes» encourent jusqu'à six ans de prison, le troisième poursuivi pour «non-dénonciation de crime terroriste» jusqu'à cinq ans.

Quatre ans de prison requis contre Jawad Bendaoud, jugé à Paris pour "recel de malfaiteurs terroristes" #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) 6 février 2018

(nxp)