Près de 300 millions d'élèves privés d'école

L'épidémie de Covid-19 continue de provoquer inquiétude et mesures d'exception dans le monde, privant d'école près de 300 millions d'élèves, vidant les stades et les lieux de culte, au moment où l'OMS regrette que certains pays n'en fassent pas assez pour combattre ce nouveau coronavirus.

En Italie, en Iran, en Corée du Sud, les écoliers sont plusieurs centaines de millions dans le monde à rester à la maison en raison de l'épidémie. L'Unesco recense ainsi 13 pays contraints de fermer toutes leurs écoles, affectant plus de 290 millions d'élèves dans le monde, un «chiffre sans précédent». Il y a deux semaines, seule la Chine, où le virus est apparu en décembre, avait pris la décision de fermer ses écoles.

Difficile décision

En Italie, la fermeture de 58'000 écoles maternelles et primaires, collèges, lycées et universités est inédite dans l'histoire du pays, où les cours avaient continué même pendant la Seconde guerre mondiale et les bombardements des Alliés.

La décision a été «difficile» et est «lourde» de conséquences économiques selon le Premier ministre Giuseppe Conte qui l'a prise contre l'avis de certains de ses conseillers, rapportent les médias italiens.

Une «longue liste» de pays n'en fait toutefois pas assez pour combattre le coronavirus, a estimé jeudi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). «Ce n'est pas un exercice. Ce n'est pas le moment d'abandonner, ce n'est pas le moment de trouver des excuses, c'est le moment d'y aller à fond», a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Craignant déjà une épidémie durable, la Russie a annulé son principal forum économique prévu début juin à Saint-Pétersbourg. Quant au Parlement européen, il a déplacé sa session plénière de la semaine prochaine de Strasbourg à Bruxelles en raison de la progression du virus en France.

Espaces confinés

Transports en commun, stades, salles de concerts ou lieux de culte... les espaces fermés accueillant des groupes de personnes deviennent des zones à éviter. Nombre de pays prennent des mesures d'interdiction de territoire ou de quarantaine préventive pour des voyageurs provenant de pays touchés par l'épidémie. Trente six pays ont déjà imposé une interdiction totale d'entrée aux personnes arrivant de Corée du Sud, selon Séoul, et 22 autres ont pris des mesures de quarantaine.

Les séjours touristiques en Cisjordanie sont désormais interdits, et la basilique de la Nativité à Bethléem, lieu de naissance de Jésus selon la tradition chrétienne, est fermée, a annoncé l'Autorité palestinienne.

Israël ayant interdit l'accès à son territoire aux ressortissants de plusieurs Etats européens, le groupe aérien Lufthansa a décidé de suspendre tous ses vols vers ce pays à partir du 8 mars.

8,3 milliards de dollars

Le Congrès américain a approuvé un plan d'urgence de 8,3 milliards de dollars pour financer la lutte contre le coronavirus alors que les cas de contamination augmentent aux Etats-unis.

Le plan vise à améliorer «la préparation et la réponse» des pouvoirs publics face à l'épidémie. Il apporte notamment des financements pour la recherche et le développement de vaccins, de traitements médicaux et en matière de diagnostic, ainsi qu'une aide pour le développement des services médicaux à distance.

Le nombre de cas de contaminations dans le monde flirte avec les 100'000: 85 pays et territoires ont relevé au moins 97'510 personnes infectées, et parmi elles, 3346 en sont mortes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 18 heures. Première et plus durement touchée, la Chine avec 80'409 cas, dont 3012 décès (sans les territoires de Hong Kong et Macao).

Viennent ensuite la Corée du Sud (6088 cas dont 467 nouveaux, 35 décès), l'Italie (3858 cas dont 769 nouveaux, 148 décès), l'Iran (3513 cas dont 591 nouveaux, 107 décès), et la France qui recensait jeudi 423 cas dont 138 nouveaux et 7 décès.

Monde du sport touché

Comme la Suisse, le Royaume-Uni a annoncé jeudi un premier mort dû à l'épidémie, une personne âgée qui souffrait déjà d'une autre pathologie. Le virus touche chaque jour de nouveaux pays: l'Afrique du Sud a eu son premier cas confirmé jeudi, un homme de 38 ans qui avait récemment séjourné en Italie.

Le monde du sport est lui aussi touché: le match de rugby du Tournoi des six nations Italie-Angleterre, prévu à Rome le 14 mars, a été reporté à une date restant à déterminer. Le marathon de Paris, prévu le 5 avril, a été reporté au 18 octobre.

Des denrées rares

En quelques semaines, les masques, gels désinfectants, gants ou combinaisons de protection sont devenus des denrées rares. Nombreux sont les Etats à prendre des décrets pour interdire l'exportation du matériel médical.

La Chine craint à présent de nouvelles contaminations d'individus de retour de l'étranger, comme celle à Shanghai d'un étudiant chinois rentré lundi d'Iran. La quarantaine à laquelle Wuhan et sa province - épicentre de l'épidémie - sont soumises depuis fin janvier, ainsi que la limitation des voyages dans le pays, semblent porter ses fruits: le nombre de nouveaux décès a baissé ces dernières semaines et plus de 50'000 personnes ont été guéries. (ats/nxp)