Le 2e pays le plus peuplé de la planète est confiné

Le Premier ministre indien Narendra Modi a ordonné mardi un confinement total de l'Inde, géant de 1,3 milliard d'habitants, pendant trois semaines pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

«A compter de minuit aujourd'hui, tout le pays va entrer en confinement. Pour sauver l'Inde, pour sauver chaque citoyen, vous, votre famille», a déclaré le chef de gouvernement indien lors d'une adresse télévisée à la nation.

«Si ces 21 jours ne sont pas respectés, le pays et votre famille vont revenir 21 ans en arrière», a estimé le dirigeant nationaliste hindou.

Addressing the nation on battling the COVID-19 menace. #IndiaFightsCorona https://t.co/jKyFMOQO5a