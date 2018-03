25 invités d'un mariage tués dans un accident

Au moins 25 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont péri mardi dans l'ouest de l'Inde dans l'accident d'un camion transportant les invités d'un mariage, ont annoncé les autorités locales. Quelque 60 personnes étaient à bord du camion.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule sur un pont de l'État du Gujarat, faisant passer le poids lourd par-dessus bord. Il s'est écrasé, huit mètres plus bas, dans le lit d'une rivière asséchée. L'accident est survenu dans le district de Bhavnagar, à 150 kilomètres au sud de la grande ville d'Ahmebadad.

