22 morts et des dizaines de disparus dans un naufrage

Vingt-deux personnes sont mortes et plus de 60 autres se sont aussi sans doute noyées en Ouganda dans le naufrage d'un bateau où était organisée une fête sur le lac Victoria, a annoncé dimanche la police.

Le navire à bord duquel se trouvaient près d'une centaine de personnes qui buvaient, dansaient et écoutaient de la musique, a coulé samedi par mauvais temps lors du dernier naufrage en date sur le plus grand lac d'Afrique.

«Vingt-deux corps ont été retrouvés et 26 personnes ont été secourues», a déclaré Asuman Mugenyi, directeur des opérations de la police ougandaise. «Selon l'un des survivants, il y avait plus de 90 personnes à bord».

Le bateau a coulé non loin du rivage, au large de Mutima, dans le district de Mukono, près de la capitale, Kampala.

Surcharge et météo en cause

Selon M. Mugenyi, la surcharge et le mauvais temps sont probablement à l'origine de l'accident. «Nous nous attendons à ce que (le nombre de passagers) dépasse la capacité du bateau. Il était surchargé et, malheureusement, les gens étaient ivres», a dit le policier. «Nous soupçonnons que l'état du bateau et les conditions météorologiques ont contribué au naufrage».

«Une grosse tempête a frappé», a expliqué Richard Kikongo, responsable du gouvernement local. «Il peut faire beau à terre mais mauvais sur le lac», a-t-il dit. Des sauveteurs bénévoles figurent parmi les victimes.

«Les pêcheurs de deux petites embarcations pouvaient voir que le bateau coulait et ils se sont portés à leur secours. Les gens ont essayé de sauter sur les bateaux, mais ils étaient trop nombreux et ont coulé. Les sauveteurs sont morts aussi», a dit M. Kokongo. Selon des riverains, le bateau était loué pour des fêtes tous les week-ends et était souvent surchargé.

Dimanche matin, le centre de loisir de Mutima Country Haven avait été transformé en morgue où la police rassemblait les corps des victimes. Le porte-parole de la police, Emilian Kayima, a déclaré que les efforts pour retrouver des survivants se poursuivaient.

Pas la première fois

D'une superficie de 70 000 Km2, le lac Victoria a à peu près la taille de l'Irlande et se partage entre la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya.

Il n'est pas rare que des ferries chavirent et le nombre de décès est souvent élevé en raison d'une pénurie de gilets de sauvetage et du fait que de nombreuses passagers ne savent pas nager.

En septembre, plus de 200 personnes sont mortes dans le naufrage d'un ferry, le Nyerere, qui a coulé au large de la rive tanzanienne. En 1966, plus de 800 personnes avaient perdu la vie lorsqu'un bateau, le MV Bukoba, a coulé au large de la ville de Mwanza.

Rescue missions continue on Lake Victoria following yesterday's boat accident that has so far claimed more than 20 lives.#LakeVictoriaBoatAccident#IntelpostUpdates pic.twitter.com/XaeWim72vd — IntelPost (@intelpostug) 25 novembre 2018

(afp/nxp)