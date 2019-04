21 migrants cachés dans un camion frigorifique

Vingt-et-un migrants, dont cinq enfants, ont été découverts lundi dans un camion frigorifique circulant dans la Meuse, a-t-on appris mardi auprès de la préfecture, confirmant une information de l'«Est Républicain».

Ces 21 personnes, dix hommes, six femmes et cinq enfants, de nationalité iranienne et irakienne, ont été prises en charge par les secours, a précisé la préfecture.

Certaines de ces personnes sont sous le coup d'obligations de quitter le territoire français, délivrées par d'autres départements que la Meuse, a-t-elle ajouté. (afp/nxp)