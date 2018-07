207 activistes tués en 2017, une année noire

Pour s'être opposées à des projets miniers, forestiers ou agro-industriels, au moins 207 personnes ont été tuées dans le monde en 2017, année la plus meurtrière pour les défenseurs de l'environnement, selon Global Witness. Ce bilan, publié mardi, est sans doute bien en-deçà de la réalité, souligne l'ONG britannique. Et il surpasse celui de 2016 qui, avec au moins 200 morts, était déjà une année record.

At least 207 #EnvironmentDefenders were brutally murdered in 2017 – the deadliest year on record, with the rising death toll linked to demand for consumer goods like coffee, bananas and palm oil.



For the full picture see our report #AtWhatCost https://t.co/gWS9lWwVEF pic.twitter.com/JgcozuuokT