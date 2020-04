Plus de 30 morts dans un attentat au camion-citerne

Plus de 30 personnes, des civils et des combattants, ont été tuées mardi dans un attentat au camion-citerne piégé à Afrine, une ville du nord de la Syrie tenue par les forces turques et leurs supplétifs syriens, a annoncé une ONG.

L'explosion, sur un marché, du camion transportant du carburant, sur lequel une bombe a été placée, a tué «au moins 36 personnes et blessé 40 autres», a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), précisant que six combattants syriens alliés à Ankara figuraient parmi les morts.

Another footage from #Efrin city in #Afrin, #Syria. Reports that more than 25 people were killed after the big explosion!#COVID19 #coronavirus #COVID?19 #COVID2019 #COVID #lockdown #Turkey pic.twitter.com/JMEEWjPxgk