2 avions de l'armée US se percutent au large du Japon

Deux avions de l'armée américaine appartenant au corps des Marines se sont percutés lors d'une opération de ravitaillement près des côtes japonaises, a indiqué un responsable américain à l'AFP mercredi.

Dans un communiqué, l'armée américaine a indiqué que les avions avaient décollé de la base d'Iwakuni, au sud du Japon, et que des opérations de secours étaient en cours. Une enquête sur les circonstances de l'événement, qui s'est produit à 2H00 du matin heure locale lors «d'un entrainement régulier programmé», est actuellement en cours, a-t-elle précisé.

Les avions impliqués sont un chasseur F-18 et un avion de ravitaillement C-130. Selon des médias américains, deux personnes se trouvaient à bord du F-18, et cinq à bord du C-130. Le sous-lieutenant Alyssa Morales, porte-parole d'une unité des Marines basée à Okinawa, a déclaré au site d'actualité militaire Task and Purpose qu'un soldat avait été sauvé vivant. Le Pentagone n'avait pas confirmé l'information dans l'immédiat. L'armée américaine compte environ 50'000 soldats stationnés au Japon. (afp/nxp)