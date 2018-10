1MDB: L'épouse de l'ex-premier ministre inculpée

Rosmah Mansor, la flamboyante épouse de l'ancien Premier ministre malaisien, a été inculpée jeudi pour blanchiment d'argent dans le cadre d'un scandale de détournement présumé de milliards de dollars qui a contribué à précipiter la chute de son gouvernement. Mme Mansor, 66 ans, a plaidé non coupable de 17 chefs de blanchiment d'argent devant le tribunal qui l'a inculpée.

JUST IN: Wife of former Malaysian PM Najib Razak, Rosmah Mansor, arrives in court to be charged for money laundering in connection with #1MDB pic.twitter.com/bX6xUF7pAS