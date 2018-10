191'000 personnes ont besoin d'aide aux Célèbes

Des volontaires ont commencé lundi à enterrer dans une vaste fosse commune des corps de victimes du séisme suivi d'un tsunami qui a dévasté l'île indonésienne des Célèbes. Le gouvernement a lancé un appel à l'aide internationale devant l'ampleur des besoins.

Cette catastrophe a fait au moins 844 morts, et 48'000 déplacés, selon un dernier bilan annoncé lundi par le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho.

Quelque 191'000 personnes ont besoin d'aide humanitaire urgente en Indonésie, a estimé lundi le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (UNOCHA). 46'000 enfants et 14'000 personnes âgées, les populations les plus vulnérables qui résident souvent loin des centres urbains où le gouvernement concentre ses efforts, ont besoin d'aide, détaille le bureau dans son évaluation.

Tout manque

Quatre jours après le séisme d'une magnitude de 7,5 suivi d'un tsunami qui a frappé la côte ouest des Célèbes vendredi et dévasté la ville de Palu, les habitants manquent de tout: nourriture, eau potable, carburant ou médicaments. Les réseaux électriques et de télécommunications ont été très endommagés et les sauveteurs manquent d'équipements pour rechercher les survivants dans les décombres.

Le président indonésien Joko Widodo a autorisé l'aide internationale d'urgence alors que des dizaines d'agences humanitaires et d'organisations non gouvernementales se sont dites prêtes à contribuer. Mais elles ont beaucoup de difficultés à faire parvenir de l'aide sur place alors que des routes sont coupées et les aéroports endommagés.

#IndonesiaEarthquake | EU funding released this weekend will provide essentials such as food, shelter, water & sanitation and medical supplies to those most in need. @CopernicusEU is working 24/7 to produce satellite maps to assist with the emergency response. #EUCivPro pic.twitter.com/3Vcu1m8fGU