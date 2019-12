Au moins 19 civils, dont des enfants, ont été tués

Au moins 19 civils, dont huit enfants, ont été tués samedi en Syrie dans des raids aériens du régime et de son allié russe sur la province d'Idleb, dominée par des djihadistes, a rapporté une ONG. Une trêve avait pourtant été annoncée à la fin août par Moscou.

Malgré le cessez-le-feu, l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG proche des rebelles, continue de rapporter des combats sporadiques et des bombardements qui ont tué des dizaines de personnes.

Paysage de ruines

Samedi, neuf civils dont trois enfants ont péri dans des raids russes sur le village de Balioun, dans le sud d'Idleb, d'après l'OSDH. Quatre civils dont un enfant sont morts dans des raids russes sur le village voisin d'Al-Bara, d'après la même source.

Au milieu d'un paysage de ruines en béton et de bâtisses à demi écroulées, un correspondant de l'AFP a vu les secouristes des casques blancs évacuer en civière à Al-Bara le corps d'une victime enveloppé dans une couverture.

Un millier de civils tués depuis août

L'OSDH, qui dispose d'un vaste réseau de source en Syrie, détermine les auteurs des raids à partir du type d'avion utilisé, du lieu de la frappe, des plans de vol et des munitions utilisées.

La province d'Idleb est dominée par les djihadistes du groupe Hayat Tahrir al-Cham (HTS), ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. Cette région, et des secteurs adjacents des provinces d'Alep, Hama et Lattaquié, échappe toujours dans sa vaste majorité au régime du président syrien Bachar el-Assad. Ces zones abritent aussi plusieurs autres groupuscules djihadistes et des rebelles affaiblis.

Entre fin avril et fin août, la région a été pilonnée sans interruption par l'armée syrienne, appuyée par l'aviation russe. Près d'un millier de civils ont péri durant cette période, selon l'OSDH, tandis que plus de 400'000 personnes ont été déplacées, d'après l'ONU. (ats/nxp)