18 morts dans un naufrage en Amazonie

Au moins 18 personnes sont mortes dans le naufrage d'un ferry sur un affluent de l'Amazone, dans l'État brésilien d'Amapa (nord), ont annoncé lundi les autorités, qui coordonnaient les recherches pour retrouver une trentaine de disparus.

Le gouvernement de l'Amapa estime que 60 à 70 personnes se trouvaient à bord de l'Anna Karoline III au moment de l'accident, samedi matin. Le chiffre est incertain faute de liste des passagers. Le bilan lundi en fin de journée faisait état de 46 rescapés et 30 disparus. Des hélicoptères et des avions ont été envoyés sur place dans le cadre des opérations de secours, auxquelles participent une cinquantaine de militaires.

Enquête ouverte

Une rescapée interrogée par le site internet d'informations G1, Vanderleia Monteiro, a parlé de «une scène de film» en évoquant ce naufrage. «Nous sommes sortis par une fenêtre et nous nous sommes hissés sur le haut du bateau, pendant qu'il chavirait. Après, un autre ferry nous a secourus et on a vu le nôtre couler de loin», a raconté cette femme de 45 ans qui ne sait pas nager.

Le naufrage a eu lieu peu avant l'aube sur le Jari, une rivière qui se jette dans l'Amazone près de son embouchure, a expliqué la Marine, qui a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Aucune hypothèse pour l'expliquer n'a été avancée. Le bateau était parti vendredi de Macapa, la capitale de l'Amapa, avec pour destination Santarem, dans l'État voisin du Para, un voyage censé durer 36 heures. (afp/nxp)