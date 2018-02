12% des Françaises disent avoir été violées

Une femme sur huit (12%) déclare avoir été victime d'un ou plusieurs viols en France. Et 43% disent avoir subi des caresses ou des attouchements sexuels sans consentement, selon un sondage publié vendredi.

Cette étude, dont franceinfo a dévoilé les résultats, montre aussi que 58% des femmes interrogées déclarent avoir été confrontées à des comportements déplacés, 50% à des insultes ou des remarques sexistes, et 45% à des gestes grossiers à connotation sexuelle.

INFO FRANCEINFO. Selon un sondage, 12% des femmes ont déjà subi un viol https://t.co/TagBF0mt3l pic.twitter.com/ahWZXTQDwE — franceinfo plus (@franceinfoplus) 23 février 2018

Parmi les victimes de viol, une large majorité de femmes - entre 78% et 88% selon la marge d'erreur - affirment qu'elles connaissaient leur agresseur. Seules 11% à 19% d'entre elles déclarent avoir déposé plainte et de 56% à 68% précisent qu'elles n'ont parlé à personne dans leur entourage.

Dans la plupart des situations, il s'agit du conjoint ou d'un membre de la famille https://t.co/TagBF0E4rV pic.twitter.com/BTFPQ7uqtF — franceinfo plus (@franceinfoplus) 23 février 2018

Par ailleurs, entre 16% et 27% des femmes qui ont subi un ou plusieurs viols ajoutent qu'elles ont fait une tentative de suicide par la suite. Cette enquête a été mené par l'institut Ifop pour la fondation Jean-Jaurès. Il a été réalisée par questionnaire auto-administré en ligne, du 6 au 16 février, auprès d'un échantillon de 2167 femmes représentatif de la population féminine âgée de 18 ans et plus. (ats/nxp)