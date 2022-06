Rencontre avec René Prêtre – «Mon travail a un côté grand sorcier qui fascine» Le célèbre chirurgien cardiaque pédiatrique prend sa retraite. Il évoque les jalons d’une carrière au sommet à laquelle rien de le prédestinait. Marie Nicollier

En quarante ans de carrière, René prêtre a réalisé 6000 opérations, dont de nombreuses chirurgies cardiaques sur des nouveau-nés. Chantal Dervey

Un coup d’œil au bureau de René Prêtre suffit pour entrevoir la popularité du chirurgien cardiaque pour enfants, élu Suisse de l’année en 2009. Les photos de ses idoles Pelé et Maradona côtoient les marques de gratitude des familles: une sculpture, une icône, un tableau… Au milieu de l’interview, un patient vient lui remettre une composition florale et glaner d’ultimes conseils. À 65 ans, René Prêtre quittera son poste de chef du Service de chirurgie cardiaque du CHUV en août après une carrière au sommet, plus de 6000 opérations et d’innombrables vies de bébés et d’enfants sauvées, en Suisse et ailleurs.