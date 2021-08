Les donations qui ont transformé Genève (5/5) – Mon Repos, ou le début des promenades au bord du lac En léguant à la Ville son domaine, le chimiste Philippe Plantamour a ouvert la voie à un accès des quais au public à l’aube du XXe siècle. Théo Allegrezza

Le parc de Mon Repos avec en arrière-fond le quai et le bord du lac. LAURENT GUIRAUD

Longtemps, se promener sur les quais fut le privilège d’un petit nombre. Jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle, il faut se représenter le bord du lac comme une succession de vastes domaines aux mains de vieilles familles patriciennes. Une donation va contribuer à faire évoluer les choses. En 1898, Philippe Plantamour lègue à la Ville de Genève sa propriété de Mon Repos, acquise par sa famille quelques décennies plus tôt. Sa volonté: permettre aux «Genevois de conserver la jouissance d’un bord de lac en belle position».

De Philippe Plantamour, on sait l’essentiel, c’est-à-dire pas grand-chose. Aux Pâquis, une large rue longeant les quais porte aujourd’hui son nom. Elle indique qu’il fut «savant et bienfaiteur de la ville». «Il était le descendant d’une famille de marchand de textiles venue du sud de la France au XVIIe siècle qui se liera par la suite à de vieilles familles genevoises», expose l’historien Bernard Lescaze. Chimiste et physicien, Philippe Plantamour inventa un procédé pour la dorure des roues de montres en 1847. À Mon Repos, il fit des observations du niveau du lac à l’aide d’un limnigraphe, qu’il installa dans un petit édicule de pierre – qui existe toujours aujourd’hui, même s’il fut reconstruit.