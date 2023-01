Djokovic sur le scandale russe – «Mon père a été abusé» Novak Djokovic prend la défense de son père après l’indignation suscitée par son apparition parmi les fans de Poutine. Simon Graf

Malgré toutes les turbulences, Novak Djokovic n’est pas sportivement troublé pour la finale, pour laquelle il est favori contre Stéfanos Tsitsipás. CLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES

Rarement le chemin de Novak Djokovic vers une finale de Grand Chelem aura été aussi facile que cette année à l’Open d’Australie. Même l’Américain Tommy Paul (ATP 35), complètement dépassé par les événements lors de sa première demi-finale dans un tournoi majeur, n’a pas réussi à le bousculer. L’épreuve la plus difficile pour Novak Djokovic a été de gérer le faux pas de son père Srdjan, qui avait fait la fête avec des fans de Poutine mercredi tard dans le parc de Melbourne et qui en avait froissé plus d’un.