Votre question sexo – «Mon partenaire s’endort directement après son orgasme, ce qui me frustre» L’experte Laurence Dispaux, psychologue-psychothérapeute, conseillère conjugale et sexologue clinicienne, vous répond. Laurence Dispaux

Image d’illustration Getty Images

«Mon nouveau partenaire s’endort ou se tourne de son côté directement après son orgasme, ce qui me frustre: non seulement je n’ai pas toujours un orgasme pendant la pénétration, mais je manque de tendresse à ce moment où je me sens un peu sensible émotionnellement. Est-ce possible de le faire changer?» – Sara, 35 ans