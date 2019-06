Du Théâtre du Galpon qu’elle codirige avec Gabriel Alvarez, la femme de culture précise son engagement.

Allez-vous faire grève?



Difficile de faire grève d’une vie professionnelle qu’on a choisie et qui mobilise toute son énergie. En revanche, contribuer à faire entendre les valeurs d’équité, marcher avec celles et ceux qui luttent pour un monde plus juste est indispensable. Si faire grève, c’est aiguiser ma réflexion sur mes idées reçues et mettre de la plasticité dans mes perceptions et relations, alors oui, je fais grève.

Qu’est-ce que l’égalité pour vous?



Dans mon histoire personnelle, un malentendu. J’ai été élevée dans l’idée d’égalité entre hommes et femmes, et j’ai intégré cette notion dans le sens «on est tous pareils». Cette négation des différences a contribué à ce que je fasse mes choix de façon libre et décomplexée, mais peut-être aussi en n’étant à l’écoute que d’une partie de moi-même. J’ai l’impression que mon genre est l’une de mes composantes. Je considère rarement le monde par le seul prisme de la féminité. Je ne hiérarchise pas mes révoltes envers les injustices. J’ai tendance à les refuser toutes.

Avez-vous été victime de discrimination?



Non, je travaille dans un microcosme au sein duquel nous luttons au quotidien, et en toute parité, pour défendre la vitalité de la création artistique. Mais je subis les paroles et les actes discriminatoires avec effroi et dégoût, qu’ils soient dirigés contre moi ou contre autrui. Je manifeste aujourd’hui contre les pouvoirs qui musellent une part de notre humanité, et pour des modes de faire qui se réjouissent de sa complexité.

