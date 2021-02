On peut accéder aujourd’hui à tous les services sur internet sans mot de passe garanti par l’État. À quoi sert la nouvelle identité électronique?

C’est vrai, avec un mot de passe et un identifiant, on peut avoir accès à presque tous les services sur internet. Mais aujourd’hui, cela se fait sans cadre légal ni protection particulière. La loi sur l’e-ID offre à l’État la chance de prendre en mains un domaine qui est en fort développement et de le réguler. Le citoyen pourra ainsi être certain que la protection de ses données est assurée, et que son identifiant, unique pour tous les services, est contrôlé. La crise du coronavirus nous a montré que la Suisse a du retard dans le domaine numérique. C’est aussi parce que nous ne connaissons pas jusqu’ici cette identité protégée par l’État.