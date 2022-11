La loi et vous – Mon fils mineur peut-il s'abonner à un magazine? Chaque semaine, un expert du TCS donne la réponse à une question de droit. Vera Beutler - Juriste au TCS

Photo d’illustration. STEEVE IUNCKER

En principe, oui, pour autant qu'il soit capable de discernement.

Pour pouvoir fonder des droits et des obligations, votre fils doit en principe être capable d'agir et donc, entre autres, être majeur. Toutefois, si votre fils comprend l'engagement qu'il prend en s'abonnant à un magazine, il est capable de discernement à cet égard.

Si vous acceptez l'abonnement, il peut le conclure de son propre chef. En revanche, si votre fils s'est abonné au magazine en cachette et que vous n'êtes pas d'accord, l'éditeur doit annuler le contrat: les frais d'abonnement ne sont pas dus et, bien entendu, la maison d'édition n'est pas non plus tenue de fournir des revues.

Si votre fils est conscient de ce que signifie un abonnement à un magazine et qu'il le paie avec son argent de poche ou avec son propre salaire, il peut conclure l'abonnement de son propre chef. Mais dans ce cas, il est également responsable du prix de l'abonnement dû.

Une exception est faite pour les magazines à contenu pornographique: quiconque les vend à une personne de moins de 16 ans est punissable.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.