Chronique des HUG – Mon fils est toujours fatigué. Il pourrait avoir une hépatite B. De quoi s’agit-il? Deux fois par mois, un spécialiste des Hôpitaux universitaires de Genève répond à une question de santé publique. Dr Francesco Negro - Médecin adjoint agrégé au Services de gastro-entérologie et hépatologie et de pathologie clinique, HUG

Lorsque l’hépatite B se déclare, elle peut provoquer de la fatigue, une perte d’appétit, des douleurs abdominales, des troubles digestifs, des nausées, des vomissements et parfois une jaunisse. VQH



En Suisse, environ 20’000 personnes sont atteintes d’une hépatite B. Cette maladie, très contagieuse, est causée par un virus, qui se transmet par le sang, les contacts sexuels ou de la mère à l’enfant lors de l’accouchement.

Si la maladie se déclare, la phase aiguë apparaît généralement entre six semaines et cinq mois après la contamination. Elle peut provoquer de la fatigue, une perte d’appétit, des douleurs abdominales, des troubles digestifs, des nausées, des vomissements et parfois une jaunisse. La plupart des personnes atteintes par cette maladie guérissent spontanément. Toutefois, jusqu’à 10% d’entre elles développent une forme chronique, qui peut entraîner un risque élevé de cirrhose et de cancer du foie.

«La meilleure protection contre l’hépatite B reste le vaccin.» Dr Francesco Negro, médecin adjoint agrégé au Services de gastro-entérologie et hépatologie et de pathologie clinique, HUG

Durant la phase aiguë, aucun médicament n’est prescrit, car les chances d’autoguérison sont très élevées. En revanche, le ou la patiente doit prendre des précautions pour protéger son entourage: on reste contagieux tant que l’on n’est pas entièrement guéri.

Impression d’être en bonne santé

Dans le cas des hépatites B chroniques, la plupart des personnes ignorent leur pathologie, car elles ne manifestent aucun symptôme. Elles ont l’impression d’être en bonne santé, mais sont contagieuses et peuvent transmettre le virus. Une fatigue peut parfois être le seul symptôme durant des années.

Si votre fils souffre d’une forme chronique de la maladie, des médicaments antiviraux pourront lui être prescrits. Ils bloquent efficacement la multiplication du virus. Ce dernier est toutefois extrêmement difficile à éliminer complètement et les chances de guérison définitive sont faibles. Le taux de complications à long terme diminue cependant significativement chez les personnes traitées.

Sachez enfin que la meilleure protection contre l’hépatite B reste le vaccin. Trois injections en six mois sont nécessaires. Il fait partie des vaccins de base recommandés en Suisse.





Le professeur Francesco Negro est médecin adjoint agrégé au Services de gastro-entérologie et hépatologie et de pathologie clinique, HUG

