Cinéma – «Mon film est un mélo» Beau, juste, triste et bien joué, «La vraie famille» est à l'affiche. Rencontre avec son auteur. Pascal Gavillet

La voici, la vraie famille du film, avec Mélanie Thierry au centre. AGORA FILMS

«La vraie famille», c’est celle qui a charge d’accueillir un enfant placé par l’Assistance sociale. Mais un enfant dont le père biologique peut à tout instant exiger de le récupérer. C’est le sujet de ce deuxième long-métrage de Fabien Gorgeart. Un sujet fort pour un film grave et émouvant, qui prend même des accents de mélo sur la fin. Lorsqu’on compare son métrage à «L’incompris» de Comencini, Gorgeart l’assume. «Ce côté mélo, nous disait-il lors d’une récente visite, m’a permis d’aller jusqu’au bout de cette histoire. Pour moi, le film peut à ce moment-là être comparé au «Kid» de Chaplin, à «Kramer contre Kramer», aux mélodrames de Sirk, mais aussi à «E.T.» de Spielberg, qui m’a donné envie de faire du cinéma.» L’histoire, il ne faut pas la chercher trop loin, puisqu’elle est directement inspirée de l’enfance du cinéaste. «Nous avons nous-mêmes été famille d’accueil et avons accueilli un gosse entre ses 18 mois et ses 6 ans. Le fait sociologique, je l’ai mis en retrait. C’est un film sur l’émotion. Ce gosse, qui était mon frère, je ne l’ai jamais retrouvé.»

Pour incarner cette famille, il fallait les bons comédiens. Côté gosses, mais aussi côté adultes. Mélanie Thierry, mère déterminée, y est fabuleuse. «Je n’ai écrit pour personne. Pour les enfants, nous avons procédé comme souvent avec un casting sauvage. Mélanie Thierry est arrivée très tard sur le film. Ce que j’aime en elle, c’est qu’elle a un jeu sophistiqué tout en possédant un truc du quotidien. Elle est le chaînon manquant entre Meryl Streep et ma mère. Dans le rôle du géniteur du gosse, il me fallait un acteur qui dégage un capital sympathie. C’est pour ça que j’ai demandé à Félix Moati de l’interpréter.»

Fabien Gorgeart n’a pas un parcours classique. «J’ai toujours voulu faire du cinéma mais ai d’abord eu une passion pour le théâtre et la mise en scène. J’en fais toujours. En revanche, je n’ai jamais suivi d’école de cinéma. Durant dix ans, j’ai réalisé des courts-métrages. Mon premier long a suivi en 2017 (ndlr: «Diane a les épaules», inédit en Suisse). Là, j’ai juste hâte d’écrire le prochain.»

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

