Pédiatrie – Mon enfant tousse. Puis-je lui donner un médicament contenant de la codéine? Dre Frédérique Rodieux, HUG

Les médicaments contenant de la codéine sont proscrits chez les enfants de moins de 12 ans. Getty Images



La codéine est une substance extraite du pavot à opium. Elle possède des propriétés antitussives et antalgiques et est contenue dans de nombreux sirops contre la toux et traitements antidouleur. Même si elle peut être vendue parfois sans ordonnance, sa consommation n’est pourtant pas exempte de risques, particulièrement chez les enfants.

Pour être efficace, la codéine est transformée dans le foie en morphine sous l’influence d’une enzyme. Chez environ 10% de la population, cette enzyme est absente avec pour conséquence un moindre effet antidouleur de la codéine.

Chez d’autres personnes au contraire, entre 3 et 30% de la population, l’activité de cette enzyme est augmentée entraînant un risque de surdosage en morphine et des effets indésirables, notamment respiratoires, parfois graves même à des doses normales. Les enfants étant plus sensibles aux effets indésirables, certains sont décédés suite à la prise de codéine.

C’est pourquoi en raison des risques potentiellement fatals, les autorités sanitaires suisses et européennes en charge de la surveillance des médicaments ont modifié leurs recommandations. Les médicaments contenant de la codéine sont proscrits chez les enfants de moins de 12 ans et chez tous les enfants, quel que soit l’âge, après une opération ORL, telles que l’ablation des végétations ou des amygdales.

Chez les adolescents de 12 à 18 ans, la codéine ne peut être utilisée qu’en cas d’inefficacité du paracétamol ou d’un anti-inflammatoire, à la plus faible dose efficace et pour la durée la plus courte possible.

Dre Frédérique Rodieux Afficher plus Médecin cheffe de clinique au Service de pharmacologie et toxicologie cliniques des HUG. HUG

En conclusion, la prise de médicaments, même sans ordonnance, qui contiennent de la codéine peut mener à une intoxication à la morphine et des effets indésirables potentiellement fatals. Quel que soit l’âge de votre enfant, vous ne devez jamais donner de médicaments contenant de la codéine, sans un avis et une prescription de votre médecin.



