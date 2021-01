Dès ce vendredi sur la RTS – «Mon enfant, ce héros» suit quatre petits qui luttent contre la maladie Entre deux images anonymes de personnes masquées ou intubées, Covid oblige, ce documentaire bouleverse par son humanité. Entre peurs et rires, combat et jeux, quatre enfants affrontent la maladie avec des armes insoupçonnées. Thérèse Courvoisier

«Mon enfant, ce héros» Documentaire en cinq épisodes de Laurence Mermoud et Alexandre Lachavanne à voir dès ce vendredi soir sur RTS1 (20 h 05). RTS

La lumière bleue d’une ambulance. Le ventre qui se noue en même temps que surgissent des questions en avalanche. Qui est à l’intérieur? Est-ce que c’est grave? Sont-ils arrivés à temps? Puis l’accueil des urgences pédiatriques. Le calme de l’infirmier face à la panique d’un parent, à la détresse d’un enfant. Un choc à la tête, un hématome, quelques points de suture, des sourires qui remplacent les larmes…

Une aventure universelle

«Quoi de plus universel que quelque chose qui ne va pas avec un enfant? questionne Laurence Mermoud, à l’origine du documentaire «Mon enfant, ce héros». On a tous connu ça…» C’est sans doute pour souligner cette universalité qu’elle a choisie, avec le réalisateur Alexandre Lachavanne, de commencer chacun des cinq épisodes de ce nouveau documentaire de la RTS par le quotidien d’un service d’urgences pédiatriques. Avant de retrouver ses quatre héros romands: Marie (8 ans) et Tiago (9 ans), tous deux atteints d’une leucémie, Jivan (12 ans) qui découvre qu’il est diabétique et enfin Noliam (3 ans) qui souffre d’insuffisance rénale.