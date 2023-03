Chronique des HUG – «Mon enfant a mal aux oreilles, est-ce une otite ?» Deux fois par mois, un spécialiste des Hôpitaux universitaires de Genève répond à une question de santé publique. Pr Alain Gervaix, HUG

Une otite est une infection de la partie située derrière le tympan. Getty Images

Votre enfant a mal aux oreilles. Il entend moins bien et a l’impression qu’elles sont bouchées. Vous remarquez qu’il les frotte sans cesse, est grincheux et pleure quand on le couche sur le dos. Il s’agit probablement d’une otite moyenne aiguë, couramment appelée otite.

Autrement dit, d’une infection de la partie située derrière le tympan. Elle est souvent précédée par un rhume, accompagné parfois de fièvre, qui bouche la trompe d’Eustache, le canal drainant l’oreille moyenne. Cette dernière n’est alors plus nettoyée et les microbes ne sont plus évacués. Ces derniers provoquent alors une infection. Le pus s’accumule et exerce une pression douloureuse contre le tympan, parfois suffisante pour le perforer.

Pr Alain Gervaix Afficher plus Médecin-chef du Département de la femme, de l’enfant et de l’adolescent, HUG HUG

Pour soulager la douleur et lorsque la fièvre dépasse 38,5 °C, vous pouvez donner du paracétamol à votre enfant. Pour décongestionner son nez, utilisez à volonté du sérum physiologique (eau salée sous forme de gouttes) et demandez-lui ensuite de bien se moucher. S’il est trop petit pour le faire, aspirez les sécrétions à l’aide d’un mouche-bébé.

Certaines otites guérissent spontanément en 48 heures : le pus se draine alors tout seul par la trompe d’Eustache. Si ce n’est pas le cas, les antibiotiques sont nécessaires.

Si votre enfant a moins d’un an ou s’il a une otite sévère – accompagnée d’une fièvre élevée ou d’un tympan très rouge et bombé –, votre pédiatre vous prescrit d’emblée un traitement antibiotique. La fièvre et la douleur doivent diminuer en deux jours. Même si votre enfant va mieux, donnez-lui toutes les doses prescrites afin d’éviter une rechute de l’infection. Comme l’otite n’est pas contagieuse, il retourne à l’école ou à la crèche dès qu’il se sent suffisamment en forme.

Il ne faut pas confondre une otite moyenne aiguë avec une otite externe. Cette dernière est une inflammation du conduit auditif externe et se traite avec des gouttes auriculaires.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.