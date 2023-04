DR

«Je suis frontalier. Mon employeur veut baisser mon taux d’activité et me propose de passer d’un contrat de travail à 100% à un taux d’activité de 60%. Puis-je percevoir de Pôle emploi en France des allocations de chômage au titre de la perte d’activité et de salaire?»

Réponse: Non. Pôle emploi indemnise les frontaliers en chômage total. Il n’est donc pas possible de bénéficier en France d’une prise en charge partielle au titre de la baisse d’activité ou de rémunération imputable à une modification du contrat de travail.



Il en serait différemment si votre employeur réduisait l’horaire de travail pour éviter des licenciements. Dans ce cas, c’est l’assurance chômage du lieu d’emploi qui indemnise les frontaliers, en l’occurrence la Suisse.



Il faut pour cela que la réduction de l’horaire de travail soit imputable à des motifs économiques, soit inévitable, ne soit pas habituelle dans l’entreprise, représente au moins 10% des heures normalement travaillées et soit vraisemblablement temporaire.



Par le Groupement transfrontalier européen (GTE)

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.