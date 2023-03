Parlons d’un temps que les algorithmes d’Amazon n’ont pas connu. Ni ceux de Deezer et Spotify, puisqu’il s’agit ici de musique.

En revanche, il y avait déjà le train. C’était en 1971. Philippe Munger, alors âgé de 18 ans, descend comme on dit vers Genève, quittant le giron familial à Lausanne. Ce qu’il découvre au bout du lac, outre l’ambiance laborieuse de l’apprentissage, c’est un monde de musique.

Pour trouver celle qui lui plaît, pas de smartphone. Pas il y a cinquante ans. Mais des gens, en chair et en os derrière leur comptoir. «Vous voulez vraiment ce disque? L’enregistrement est catastrophique. Essayez plutôt cela!»

Du conseil client à portée de voix? La méthode d’antan possédait ce quelque chose d’humainement fragile, à même de susciter les passions.

Du conseil client à portée de voix. On dira de la méthode d’antan qu’elle possédait ce quelque chose d’humainement fragile, seule à même de susciter jusqu’aux passions les plus folles.

Philippe Munger a grandi. Sa passion aussi. Un jour, il s’est retrouvé derrière ce même comptoir, dans ce même magasin de disques avec un nom d’autrefois.

Disco-Club avait ouvert il y a 65 ans. L’enseigne ferme à la fin du mois. Philippe Munger, lui, a bientôt 70 ans. Et il sourit. «Conseiller les clients, c’était en somme les prémices de l’algorithme.» En plus lent, plus subjectif aussi. Plus risqué en somme? Mais tellement plus humain.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.