Votre question Sexo – «Mon compagnon et moi vivons des décalages au niveau du désir sexuel»

«Mon compagnon et moi (7 ans de vie commune) vivons des décalages au niveau du désir sexuel: des périodes où il est plus demandeur, des périodes où c’est moi. On a l’impression de jouer au chat et à la souris et personne n’est vraiment heureux. Quelles issues sont réalistes?» – Regula, 40 ans

Le décalage de désir dans le couple est de plus en plus reconnu, sous l’appellation de Sexual Désire Discrepancy Disorder, comme une situation qui peut occasionner une importante souffrance, chez l’un ou l’autre ou les deux. Le concept est intéressant car il est dyadique; il ne pathologise pas l’un des partenaires mais désigne la différence qui peut devenir trop douloureuse lorsqu’elle persiste trop longtemps. Vous semblez vivre des périodes contrastées en termes des rôles demandeur - moins demandeur, mais chaque fois dans le malaise. Souvent chez les couples qui consultent, un cercle vicieux s’est installé: une personne insiste en se disant «j’insiste parce que tu me dis tout le temps non et je ne peux vivre sans sexualité», l’autre refuse en se disant «je refuse toujours parce que tu insistes tellement».