C’est votre histoire – «Mon chocolat, c’est de l’écologie appliquée» Produire du choc éthique dans une forêt du Costa Rica et le vendre en Suisse peut paraître une idée un brin surréaliste. Pas pour Stéphanie! Saskia Galitch

Stéphanie travaille aujourd'hui dans une fondation qui soutient les producteurs de cacao et importe des tablettes de chocolat produit au Costa Rica. Corinne Spoerer

Petite, je n’aurais jamais imaginé que ma vie tournerait un jour autour de cacaos et de chocolats équitables et écologiques. Mais voilà qu’aujourd’hui, à 33 ans… bon, en même temps, bien que je doive beaucoup à des jolis hasards et à de belles rencontres, mon engagement pour un projet qui est en quelque sorte de la bionomie appliquée est assez logique!

Il faut dire que j’ai été sensibilisée à l’écologie depuis toujours. Ma sœur aînée et moi avons grandi en Équateur avec des parents qui adoraient la nature et nous passions toutes nos vacances en Amazonie, où mon père avait acheté un petit terrain. Enfant, j’étais surtout attirée par le monde animal mais, petit à petit, l’univers végétal a aussi commencé à me passionner. Si bien qu’à 18 ans, j’ai rejoint ma sœur à Lyon pour y suivre des études universitaires. C’était un changement assez surprenant: quitter le cocon familial, son pays, ses habitudes… cela dit, je me suis assez bien acclimatée. D’une part, comme mon père est Genevois (il est arrivé en Équateur dans les années 70), je parle français depuis toute petite; d’autre part, j’ai été scolarisée dans une école franco-équatorienne et n’étais donc pas trop déstabilisée par le système. Et puis la neige, franchement, c’est plutôt sympa! Bref, j’ai commencé par un master en écologie, focalisée sur l’aspect conservation, qu’il s’agisse de plantes ou d’animaux.