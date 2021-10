Rave party – Mon céleri amuse la papill…ote Une recette lente et fascote pour réinventer le légume racine. David Moginier

Certains se méfient du céleri-rave, comme l’appellent les Français pour se distinguer, ou du céleri tout court, comme on dit chez nous. Bien travaillé, il offre pourtant une chair délicieuse une fois fondue sa saveur un peu acidulée et terreuse. En plus, le truc est supersain, alors allons-y! Par exemple avec cette recette simplissime qui demande peu de travail, bande de flemmards, mais aussi un peu de patience pendant qu’il cuit lentement au four: la papillote.

Ingrédients: 1 céleri, 6 gousses d’ail, quelques brins d’origan, deux branches de romarin, 4 feuilles de laurier, gros sel, huile d’olive.

Préchauffez votre four à 180 °C.

Nettoyez le céleri en le brossant bien sous l’eau. Coupez sa base pour qu’il tienne debout et son sommet.

Épluchez les gousses d’ail. Lavez et séchez les herbes.

Croisez deux papiers-alu sur le plan de travail, recouvrez d’un papier cuisson, et posez-y le céleri par-dessus. Entourez-le des gousses d’ail et des herbes. Enrobez du papier cuisson, en coupant au besoin le surplus, puis des deux morceaux de papier-alu pour obtenir une papillote bien étanche. Enfournez pour quatre heures dans un plat à four.

Le moment venu, sortez la papillote, déballez-la, coupez le céleri en quartiers et retirez la peau. Parsemez de gros sel et d’un filet d’huile d’olive.

David Moginier, secrétaire général de 24 heures depuis 2008, écrit principalement sur la gastronomie et les vins. Il a également rédigé plusieurs livres de grands chefs. @grizzlymog

