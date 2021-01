C’est votre histoire – «Mon burn-out m’a sauvée» Isabelle a vu se déposer un voile gris sur sa vie. Elle raconte comment elle a fait le chemin à l’envers, vers sa renaissance. Juliane Monnin

«Au travail, personne n’a pris au sérieux l’annonce de mon burn-out. À la place d’accepter mon arrêt, mon chef m’a proposé de prendre des vacances.» – Isabelle Alessandra Leimer

Je suis quelqu’un qui ne m’avoue jamais vaincue. Je suis née à Nice, j’ai toujours habité entre le sud de la France et la Suisse. Après avoir été hôtesse de l’air pendant douze ans, j’ai raccroché mes galons à la naissance de mon second enfant. Après une pause maternité de cinq ans, je suis revenue en Suisse fin 2008, des tensions étant de plus en plus fréquentes dans mon couple. Début 2010, je me suis séparée de mon mari. Vivre seule et divorcée n’a pas toujours été facile financièrement. Je voulais offrir un bel avenir à mes enfants. J’ai alors commencé à travailler pour un grand cabinet d’avocats.