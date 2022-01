Éditorial - Molière, quatre siècles jour pour jour

Quatre cents ans qu’il nous fait marrer. Un poil moins, puisqu’il faut bien laisser une trentaine de printemps à Jean-Baptiste Poquelin, béni par l’Église le 15 janvier 1622, pour rouler sa bosse sur les tréteaux avant de mûrir ses premières farces. Suivies de près, cela dit, par ces classiques – comédies, comédies ballets, comédies galantes, comédies pastorales et j’en passe – qui ont substantivé les tartufes comme les harpagons, et rempli les théâtres du monde plus que tout autre auteur de la langue qu’on lui associe depuis.

Comment fait-il? Ses caricatures passeraient-elles la rampe en 2022, quand le trait d’un humoriste mineur suffit à déclencher l’ire cybernétique? Ses ressorts comiques sont-ils susceptibles de faire mouche à l’échelle planétaire, ou exigent-ils une intimité avec les codes hérités du XVIIe occidental? Répondre à ces questions demanderait bien davantage d’encre que n’en consomme notre dossier du week-end, voué à commémorer ce génie de la satire et de la peinture de mœurs dialoguée.

Au plus profitera-t-on de l’occasion pour insinuer ici que Molière ne se borne pas à balancer des gags depuis quatre cents ans. S’il continue de nous faire tellement rire, c’est précisément parce qu’il nous donne d’autres grains à moudre en prime. Du coureur au misanthrope, du cocu à la dévote, du pédant au bourgeois, sans même mentionner l’amoureuse, ses personnages couvent tous une profondeur tragique sous leurs dehors ridicules. Ses valets et ses servantes sont en germe les révolutionnaires à venir, leurs discours pavent le chemin de la pensée subversive. Un bouffon, peut-être, mais d’une trempe shakespearienne.

C’est pour l’intelligence, le doute et l’amour du paradoxe qui ont guidé la plume de Molière qu’on célèbre aujourd’hui l’anniversaire du poète fauché sur scène en 1673.

