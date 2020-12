Fêtes et Covid, un cocktail explosif – «Moins on se verra à Noël, mieux on se portera» Les seniors sont les premières victimes de la pandémie, martèle le conseiller d’État Thierry Apothéloz. Il appelle chaque famille à faire des sacrifices. Interview. Xavier Lafargue

Pour le conseiller d’État Thierry Apothéloz, «il vaut mieux passer Noël en visioconférence plutôt qu’en salle de réanimation». Laurent Guiraud

Depuis l’arrivée de la première vague, cela a été dit et répété sur tous les tons, par les autorités tant politiques que sanitaires: les personnes âgées sont les premières victimes du Covid. Un chiffre fait froid dans le dos. À Genève, 44% des quelque 630 décès dus au virus sont survenus dans des établissements médico-sociaux (EMS)! La proportion a même augmenté durant la deuxième vague. Il ne faudrait pas pour autant oublier les autres aînés, ceux qui vivent à domicile, prévient Thierry Apothéloz. Alors que les Fêtes sont là, le conseiller d’État chargé de la Cohésion sociale lance un large appel à la prévention: «Moins on se verra, mieux on se portera!» Interview.