Crise énergétique – Moins huit degrés pour le bassin de Marignac à Lancy La Ville de Lancy annonce qu'elle diminuera la température de sa piscine extérieure chauffée cet hiver.

Depuis 2019, le bassin olympique de Marignac est chauffé à 28 degrés durant toute la saison hivernale STEVE IUNCKER-GOMEZ

Depuis 2019, le bassin olympique extérieur de Marignac, située à l’avenue Eugène Lance, est le seul de Suisse à être chauffé durant l’hiver pour les nageurs et nageuses qui souhaitent s’exercer sur des longueurs de 50 mètres. Mais crise énergétique oblige, la Ville de Lancy annonce réduire la température de l’eau qui atteint habituellement les 28 degrés. Dès le 31 octobre, les visiteurs nageront dans une eau à 20 degrés.

Pour cette nouvelle mesure, des ajustements techniques doivent être mis en place. Ainsi, la piscine de Marignac sera fermée du dimanche au lundi pour permettre à «la couverture thermique d’agir», indique le communiqué de presse de la commune. Pour maintenir cette température de 20°, seul le chauffage aux pellets, énergie 100% renouvelable, sera utilisé.

Baisse de prix

Pour pallier cette réduction d’heure d’ouverture, le prix d’entrée sera abaissé à 4 francs (au lieu de 8), pour les adultes et à 2 francs pour le tarif réduit. Exceptionnellement, le port de combinaison néoprène sera autorisé sur la durée des mesures qui devraient s’étendre jusqu’à fin février en tout cas. La Ville de Lancy annonce également que deux bassins scolaires de 25 mètres, à Tivoli et En-Sauvy ouvriront au public et aux clubs le dimanche, au même prix qu’à Marignac.

«Le changement se fait dans un mois pour que les clubs sportifs aient le temps de se réorganiser», indique Corinne Gachet, conseillère administrative en charge des sports. Durant l’hiver, la piscine lancéenne accueille en moyenne 350 personnes par jour. «Nous espérons que les nageurs qui aiment la pratique en eau froide continueront de venir. Pour les autres, nous ouvrons ces deux bassins supplémentaires afin de ne pas freiner la pratique sportive, déjà mise à mal pendant les deux années de pandémie.»

Si les bassins couverts de Lancy ont déjà réduit leur température d’un degré, des mesures coordonnées pour le domaine des sports devraient être prochainement annoncées par l’Association des communes genevoises (ACG). L’ensemble des décisions prises par la Ville de Lancy pour réduire sa consommation énergétique sera quant à elle présentée en commission lundi 3 octobre et devrait suivre les directives préconisées par le canton.

