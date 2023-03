Réforme des retraites – Moins de manifestants et moins de violence en France Les syndicats français ont appelé, mardi soir, à une onzième journée de «grève et de manifestations» contre la réforme des retraites le jeudi 6 avril.

Le syndicat CGT a de son côté fait état de 2 millions de manifestants ce mardi en France, contre 3,5 millions jeudi dernier. AFP

La 10e journée de manifestations, mardi, contre la réforme des retraites en France a été marquée par une fréquentation et des violences en repli, dans un climat général restant très tendu, malgré une invitation des syndicats par la Première ministre.

Le Ministère de l’intérieur a évalué à 740’000 le nombre de personnes ayant marché contre la réforme des retraites, dont 93’000 à Paris. Le 23 mars, lors de la précédente journée de mobilisation, ils étaient plus de 1 million sur tout le territoire, dont 119’000 dans la capitale. Le syndicat CGT a de son côté fait état de 2 millions de manifestants, contre 3,5 millions jeudi dernier. Moins peuplées, les marches étaient également moins violentes. La police a fait état de 55 interpellations à Paris vers 20 h 30.

Les syndicats français ont appelé, mardi soir, à une onzième journée de «grève et de manifestations» le jeudi 6 avril, avec une nouvelle grande journée de grève et de manifestations partout dans le pays. Peu après cette annonce, la première ministre Élisabeth Borne a invité les syndicats à une rencontre «lundi ou mardi» prochain, a indiqué le secrétaire général du syndicat CFDT Laurent Berger.

Un «mail lapidaire», selon Laurent Berger, qui «ira discuter des retraites», notamment pour défendre sa «proposition de médiation» afin de sortir du conflit. «On a encore besoin d’en discuter en intersyndicale», a nuancé la codéléguée de Solidaires, Murielle Guilbert, qui veut mettre «des conditions avant de s’asseoir à une table».

Radicalisation

L’opposition à cette réforme emblématique du second quinquennat d’Emmanuel Macron, qui retarde l’âge de départ de 62 à 64 ans, s’est radicalisée depuis que le gouvernement a fait passer le texte sans vote à l’Assemblée, s’exposant à des motions de censure qui ont échoué, le 20 mars, à le renverser.

De nombreux policiers, gendarmes, casseurs et manifestants ont, depuis, été blessés et des bâtiments publics incendiés. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé un «dispositif de sécurité inédit» mardi avec «13’000 policiers et gendarmes, dont 5500 à Paris».

Et le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a assuré mardi que l’Exécutif était «le rempart à la violence illégitime», tout en rejetant la proposition des syndicats de recourir à une «médiation». Parallèlement, les blocages, piquets de grèves et manifestations continuent depuis des jours, perturbant l’approvisionnement en carburant de certaines régions et certains axes routiers ou dépôts logistiques.

«Nul besoin de médiation»

Tout en restant inflexible sur la réforme, le gouvernement clame sa volonté d’«apaisement». Élisabeth Borne a ouvert, lundi, trois semaines de consultations, avec les parlementaires, les partis politiques, les élus locaux et les partenaires sociaux.

Les syndicats, qui ont mis en garde contre un dérapage incontrôlé de la contestation, n’entendent pas renoncer sur l’âge de départ à la retraite, clé de voûte de leurs mots d’ordre, qui rassemblent régulièrement des centaines de milliers de personnes depuis janvier. Laurent Berger, qui réclame une «pause», dans cette réforme, a demandé, mardi, à l’Exécutif de mettre en place une «médiation» pour «trouver une voie de sortie».

«La France ne se mène pas à coups de trique», a de son côté prévenu Jean-Luc Mélenchon, le héraut de la gauche radicale. «Nul besoin de médiation», a rétorqué le porte-parole du gouvernement, qui se dit prêt à négocier sur les sujets liés au travail. Il estime cependant que la réforme est passée et que son sort est entre les mains du Conseil constitutionnel.

