Statistiques de juillet – Moins de créations d’entreprises et

un chômage de 3,6% dans le canton Genève figure toujours au plus haut du taux de chômage en Suisse, tandis que les créations d’entreprises en hausse dans le pays reculent au bout du lac. OBO avec ATS

Un écran de télévision indique les emplois vacants dans le hall de l’Office cantonal de l’emploi. KEYSTONE

Alors qu’on constate une augmentation du nombre de faillites de 16% depuis le début de l’année en Suisse, selon le spécialiste d’information d’entreprises Dun and Bradstreet, Genève enregistre par ailleurs un ralentissement du nombre de créations d’entreprises (-1%), à rebours de la tendance nationale enregistrée à 4% de hausse. Pour mémoire, le nombre d’ouvertures de faillites dans le canton était de 1402 en 2022, avec 1236 fermetures de procédure. Sur les sept premiers mois de 2023, quelque 2998 sociétés se sont déclarées en faillite, en Suisse. Une hausse supérieure à la moyenne a été constatée dans l’Espace Mittelland (+22%), ainsi qu’à Zurich et dans le nord-ouest du pays (+18%).

Du côté de l’emploi, les dernières statistiques mensuelles, pour le mois de juillet, confirme pour le troisième mois consécutif le taux de chômage s’établissant en Suisse à 1,9%. Il faut remonter à l’année 2001 pour trouver un taux de chômage plus bas. À la fin du mois, 87’601 personnes étaient inscrites auprès des offices régionaux de placement. Cependant, le canton de Genève reste le mauvais élève de la classe puisque le taux de chômage s’établissait à 3,6%, suivi par les cantons du Jura et de Vaud à 3,2% chacun. Dans le détail, le taux de chômage des 15-24 ans a diminué en Suisse sur un an de 0,7% alors que celui des 50-64 ans diminuait aussi sur un an de 10,9%.

Pour 2023, les économistes de la Confédération tablent sur un taux de chômage de 2%, puis une remontée à 2,3% en 2024. La banque UBS s’attend à un taux de 2,0% en 2023 et 2,2% l’année prochaine.

