La zone doit être plus verte, tournée vers les besoins des habitants et répondant à l’urgence climatique, avancent les opposants au projet de l’État qui présentent un projet alternatif.

Moins de bureaux et plus de logements pour «Acacias 1»

«Un quartier vert et ouvert». C’est avec ce slogan que le collectif des associations d’habitants·e·s et de quartiers sort un projet alternatif pour l’aménagement d’«Acacias 1», la zone du PAV comprise entre la route des Jeunes, la route des Acacias et la rue François-Dussaud. Sur ce terrain public, l’État prévoit d’y construire 2230 logements. Le projet est actuellement en consultation et devrait passer la semaine prochaine devant le Conseil municipal de la Ville.