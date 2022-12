Pluies givrantes – Moins d’accidents recensés sur les routes glissantes Les appels à la prudence ont fait leur effet, car les accidents ont été moindres que la veille. Le niveau d’avertissement s’élevait pourtant à 3 sur 5.

Toute la Suisse romande est concernée par le danger de routes glissantes (archives). KEYSTONE/DPA/STEFAN PUCHNER

Le verglas a de nouveau rendu les routes de plaine dangereuses mercredi matin. Mais les appels à la prudence ont semble-t-il eu des effets, avec moins d’annonces d’accidents que la veille.

L’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) avait émis un avertissement de niveau 3 sur 5. Toute la Suisse romande et une grande partie du Plateau étaient concernés par le risque de verglas mercredi matin.

Dès l’aube, les services de la voirie étaient sur le pont pour saler abondamment routes et trottoirs, comme à Berne, a constaté Keystone-ATS.

Les saleuses ont tourné à plein régime mercredi matin dans une bonne partie de la Suisse (image d’illustration) KEYSTONE/DOMINIC FAVRE

SRF Meteo avait prévu de la pluie verglaçante qui se transformerait plus tard en pluie. Les températures en Suisse romande et sur le Plateau se situaient le matin en dessous de zéro, jusqu’à moins 3 en plaine et jusqu’à moins dix dans les vallées plus élevées.

En fin de matinée, les températures sont passées dans le positif, jusqu’à 6 degrés à Genève. Le mercure était plus froid dans le Nord, le centre et l’est de la Suisse.

Nombreux accidents mardi

Les accidents s’étaient multipliés mardi après-midi lorsque de nombreux automobilistes ont été surpris par le verglas soudain sur les routes. Des dizaines d’accidents ont été signalées par la police dans les cantons de Vaud et de Lucerne. À Emmen (LU), un conducteur de 80 ans est décédé dans un carambolage et plusieurs personnes ont été transportées à l’hôpital suite à des accidents dans tout le canton.

Mais les avertissements ont par la suite porté leurs fruits. Ainsi, la police cantonale zurichoise n’a pas constaté de nombre particulier d’accidents mercredi matin, comme elle l’a indiqué à Keystone-ATS.

Réchauffement temporaire

Les températures devraient d’abord se réchauffer temporairement: MétéoSuisse a prévu pour mercredi une température l’après-midi entre 0 et 4 degrés sur une grande partie du territoire. La limite des chutes de neige devrait grimper à 1500-1800 mètres.

Mais dès jeudi soir, SRF Meteo annonce un nouveau pic d’humidité du sud-ouest, avant qu’un nouveau front froid ne s’installe sur les Alpes vendredi.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.