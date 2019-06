Mode d'emploi pour une randonnée parfaite

La scène est connue. On se lève un matin, le week-end ou pendant les vacances, et on se demande: «Il fait beau. Que fait-on aujourd’hui?». C’est alors que quelqu’un propose: «Si on allait marcher?». L’enthousiasme gagne la maisonnée, on prépare le sac, les baskets, les enfants, et on saute dans la voiture ou le train. Or, une randonnée, même si elle peut s’organiser rapidement, ça se prépare. Michel Perreten, accompagnateur professionnel chez Guides-Nature aux Diablerets (VD) et ranger, nous explique comment.

Choisir le parcours

«Il faut commencer par analyser la distance à parcourir, la durée de la randonnée et le dénivelé», explique Michel Perreten. Les randonnées sont classées par difficulté. Le Club alpin suisse a développé une échelle allant de T1 (facile) à T6 (itinéraire alpin difficile).

Suisse Rando a pour sa part mis en place un système de signalisation, que beaucoup ont sans doute déjà vu. Les panneaux jaunes indiquent un itinéraire simple, ceux avec une pointe de flèche rouge et blanche un itinéraire de randonnée de montagne et ceux avec une pointe de flèche bleue et blanche un itinéraire de randonnée alpine, donc le plus ardu à emprunter.

Analyser les conditions

Une fois le parcours choisi, une analyse en trois points est impérative. D’abord, la météo. «Ça commence chez soi, avec les différentes applications ou sites disponibles.» Puis, il faut savoir qu’en montagne, les conditions météorologiques changent rapidement. Avoir un oeil sur l’évolution du temps et faire des pointages tout au long du parcours, c’est obligatoire.

Ensuite, l’analyse topographique. «Mieux vaut bien étudier la carte avant de partir. Et pendant la marche, il faut être attentif à l’état du terrain et, au besoin, changer ses plans», embraye Michel Perreten. Enfin, le facteur humain ne doit pas être négligé. «Avant de partir, il faut s’enquérir de l’état de forme de tous les participants. Et tout au long de la balade, en particulier avec des enfants, il faut faire le point sur les capacités de chacun.»

Bien s’équiper

Prendre avec soi une gourde et un paquet de biscuits, tout le monde y pensera. Mais ce n’est pas tout. «Une pharmacie, une veste et une lampe de poche, c’est le minimum vital.» Parfois, des objets ont une utilité différente que celle qui nous saute aux yeux. «La lampe sert aussi à être vu. Si on se perd, elle peut aider les secouristes à nous retrouver».

Prendre son téléphone portable, c’est indispensable. Mais en montagne, on ne capte pas du réseau partout. «Je conseille de toujours informer quelqu’un d’où on va ou de ne pas partir seul. Et la carte, aussi, aide à pouvoir dire exactement où on se trouve, en cas d’urgence.»

Détail important, enfin, les chaussures. Pour certains parcours, certes, des baskets suffisent. Mieux vaut toutefois investir dans du matériel adapté afin d’éviter les accidents.

Se faire accompagner

Pour les novices, l’idéal serait de s’offrir les services d’un accompagnateur. Ils assurent non seulement la sécurité et offrent leurs compétences techniques, mais rendent aussi la balade didactique. «J’ai l’habitude d’attirer l’attention sur la faune, la flore et les spécificités géologiques de la région. Je leur parle aussi de l’impact du tourisme et de l’évolution démographique sur la biodiversité. Le but n’est pas de faire la morale, mais que les marcheurs rentrent chez eux en ayant appris quelque chose», assure Michel Perreten.

Savoir renoncer

Si la météo se dégrade, si un des membres de l’équipe fatigue ou si le sentier devient impraticable, il faut rebrousser chemin. Mieux vaut abandonner plutôt que de prendre des risques inconsidérés.

Découvrir des paysages inoubliables

Une randonnée, c’est enfin, et surtout, l’occasion de prendre du bon temps. Pour cela, Michel Perreten à SON coin. «J’apprécie vraiment beaucoup l’itinéraire qui fait le tour de la Palette d’Isenau. Il nous mène au Lac Retaud et offre une vue magnifique sur le massif des Diablerets», confie Michel Perreten.

C'est au Col du Pillon que débute cette balade. Après un passage par le lac Retaud, elle continue face aux Tours d'Aï et de Mayen et mène au Chalet la Marnèche. Puis, direction le Chalet d’Isenau, pourquoi pas pour se restaurer un peu.

Après l'ascension du col des Andérets, on tourne vers le sommet de la Palette. On y découvre alors le Lac d’Arnon, entouré de forêt, comme un saphir entouré d’émeraude. Au-delà, on y voit jusqu’à l'Oberland Bernois.

La descente, d’abord plutôt abrupte, devient un joli chemin vers Retaud. Et c’est le retour au point de départ. «En 2h30, on peut apercevoir une multitude d’espèces animales et végétales. Et pour les bons vivants, on peut déguster un délicieux fromage au Chalet Vieux», sourit-il. De quoi donner envie de sortir ses chaussures de marche…