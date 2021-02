Genève va accélérer sa mutation urbaine. La feuille de route dévoilée jeudi par le Département des infrastructures promet des lendemains plus apaisés aux quartiers urbains du canton, notamment en ville. Il s’agit de canaliser le trafic, ralentir son tempo et, conformément à une volonté populaire largement exprimée en 2016, donner la préséance aux modes de déplacement les moins polluants dans les secteurs les plus peuplés. Et tout cela sans susciter de tollé. La page du tout-voiture semble décidément tournée.

Lire aussi: Comment Genève se hâte de calmer le trafic en ville

Il reste à concrétiser les intentions affichées, une tâche largement déléguée aux communes. Celles-ci ont obtenu cette année de nouvelles compétences qu’elles réclamaient de longue date sur la gestion de leurs voies publiques locales. Elles devront se montrer à la hauteur. La nature ayant horreur du vide, il conviendra de permettre à la population de s’approprier rapidement les espaces qu’on aura reconvertis. Ils n’ont pas été dévolus de toute éternité à la circulation et au stockage des voitures, et devraient vite trouver de nouveaux usages.

Genève doit aussi apprendre à faire simple et modeste.

Le risque? Ce serait de voir les mairies, paniquées par l’ampleur de la tâche et des coûts, oublier que le mieux est souvent l’ennemi du bien. Le danger, ce serait de laisser le statu quo s’éterniser en attendant de décrocher des crédits massifs, le lancement d’interminables études, suivies de travaux herculéens impliquant des kilotonnes de béton. Le tout pour aboutir, comme souvent, à des sites à la minéralité anthracite, brillant tant par leur ambition architecturale que par leur réelle impopularité. Genève doit aussi apprendre à faire simple et modeste. Un banc et un panier de basket peuvent également occuper le terrain. On peut laisser les idées venir des habitants. Mais n’oubliez pas les végétaux, même en bac, en attendant mieux.