Mobilité transfrontalière – Le tunnel du Mont-Blanc restera ouvert ce week-end Bonne nouvelle pour ceux qui comptent passer le Jeûne genevois en Italie! Tant que le tunnel du Fréjus ne sera pas rouvert aux poids lourds, celui du Mont-Blanc restera accessible. Giacomo Notari

Les travaux de rénovation du tunnel du Mont-Blanc devront attendre quelques jours, le temps que le trafic soit rétabli dans le tunnel du Fréjus. LUCIEN FORTUNATI

Tant que le tunnel du Fréjus ne sera pas rouvert aux poids lourds, le tunnel du Mont-Blanc restera accessible. Alors que de longs travaux de rénovation auraient dû démarrer ce lundi dans le principal tunnel reliant la France à l’Italie, ceux-ci devront attendre. Les éboulements survenus la semaine dernière et ayant provoqué la fermeture du tunnel du Fréjus limitent en effet les possibilités de transit entre la France et l’Italie et, afin de pouvoir maintenir des échanges routiers fluides entre les deux pays voisins, le tunnel du Mont-Blanc restera donc ouvert jusqu’à nouvel ordre.

Pour le moment, cette période exceptionnelle est estimée à huit jours, le temps que le tunnel du Fréjus puisse à nouveau être accessible aux poids lourds. Ce délai pourrait varier en fonction des différentes «conditions techniques et climatiques», indique la société ATMB dans un communiqué datant de ce lundi matin. Une certitude cependant: le tunnel du Mont-Blanc n’entrera pas en travaux avant la fin du week-end. Une très bonne nouvelle pour tous ceux qui comptent passer le week-end du Jeûne genevois en Italie!

Développement suit.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.