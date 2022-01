Éditorial - Mobilité douce, virage brutal

Un demi-milliard de francs. C’est ce qu’il en coûtera pour avoir des TPG tout électriques et des axes forts cyclables. Alors que la valse des investissements environnementaux ne fait que débuter (on parle de 3,4 milliards sur dix ans pour la seule mobilité), le débat décolle, ce qui est légitime. Genève entre dans le dur de la crise climatique.

Oui, il faudra trouver de l’argent et de l’espace pour changer notre façon de bouger. La bonne nouvelle, c’est qu’on ne trouve plus guère de voix pour contester l’urgence de la cause. On sent à l’État que le dossier n’est plus un souci parmi d’autres mais qu’il a gagné le sommet de la pile.

Abo Investissements à Genève La pluie de millions pour une mobilité verte fait réagir Reste à voir si la population est consciente des changements attendus. Réduire de 60% l’empreinte carbone de nos déplacements dans huit ans et l’annihiler d’ici à 2050 est un gros défi. Pas tant sur le plan technique. Les solutions existent pour desservir un canton urbain comme Genève. Pour la région au sens large, c’est sans doute plus ardu.

«Les enjeux du siècle ne laissent aucun autre choix moralement tenable que celui d’un changement profond.»

Mais l’écueil le plus saillant se trouve en nous tous, dans les nouveaux comportements que cela implique. Soyons concrets: nous nous déplacerons moins (par exemple grâce au télétravail, mais aussi dans le cadre de nos loisirs). Et nous ne devrons plus le faire que très occasionnellement avec des engins polluants, dont la possession privée deviendra exceptionnelle. On en est loin.

Sommes-nous prêts? Il le faut, quelles que soient les tensions que cela suscitera. Les enjeux du siècle ne laissent aucun autre choix moralement tenable que celui d’un changement profond. Ce qui dépend de nos décisions et actions présentes, c’est l’ampleur des canicules que subiront les bébés naissant en 2022 dans leur vie adulte. À ce thermomètre-là, nos sacrifices sont peu de chose.

Marc Moulin est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Il s'intéresse notamment à la politique en général et plus spécialement aux enjeux de mobilité. Il a par le passé travaillé au «Temps», à la Radio Suisse Romande (actuelle RTS) et à One FM. Né à Genève, il y a obtenu une licence ès Lettres. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.