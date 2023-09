Mobilité à Genève – Pierre Maudet repousse la fermeture des routes proches de la gare Pour l’instant, le trafic motorisé pourra continuer sur la place de Montbrillant et devant Cornavin. La décision inquiète l’ATE. Emilien Ghidoni

Les abords de la gare Cornavin suscitent régulièrement le débat. LUCIEN FORTUNATI

C’était une des mesures phares de Serge Dal Busco à la fin de son mandat. D’ici à l’automne, les abords de la gare Cornavin devaient être fermés au trafic motorisé individuel, pour faciliter la circulation des bus et des cyclistes. Un aménagement qui devait se faire en complément de l’ouverture de la moyenne ceinture urbaine.

Mais vendredi dernier, lors du Grand Conseil, le conseiller d’État Pierre Maudet a annoncé repousser cette fermeture au trafic motorisé, comme le relate «Le Courrier». «J’ai pris la décision de différer sine die la fermeture de cette artère, pour étudier plus en détail les incohérences actuelles de la moyenne ceinture», a-t-il déclaré devant les élus. La date à laquelle les voitures seront chassées de Cornavin reste donc inconnue.

Il a aussi profité de cette occasion pour critiquer la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE). Il estime que les besoins en mobilité ont augmenté depuis 2016 et poussent donc cette loi dans ses retranchements. «Avec le temps, elle est devenue mal nommée et va nécessiter un nouveau travail législatif, a-t-il prévenu. Comme toutes les lois, ce n’est pas une baguette ou une télécommande.» Il confirme toutefois que l’objectif reste de réduire substantiellement le trafic motorisé individuel.

«Je crains que ce ne soit que la première de plusieurs mesures en faveur du trafic motorisé.» Caroline Marti, présidente de l’ATE Genève

ATE en colère

Le report de la fermeture de Cornavin ne plaît pas du tout aux défenseurs de la mobilité douce. Pour Caroline Marti, présidente de l’Association transports et environnement (ATE) Genève, la décision du conseiller d’État chargé de la mobilité manque de bon sens. «Aujourd’hui, il est vraiment très compliqué de circuler sur ces axes à vélo. Pierre Maudet affirmait vouloir se placer dans la continuité de ce qui s’est fait en matière de mobilité, mais là il rompt totalement avec ce qui se faisait!» s’indigne-t-elle.

À en croire l’élue socialiste, le report de cette fermeture n’augure rien de bon pour la suite. «Je crains que ce ne soit que la première de plusieurs mesures en faveur du trafic motorisé. Cela risque de déséquilibrer le délicat compromis de la LMCE.»

Emilien Ghidoni est journaliste stagiaire à la Tribune de Genève depuis août 2022. Il couvre en particulier la commune de Vernier. Il est titulaire d'un Master en journalisme et d'un Bachelor en relations internationales. Plus d'infos @emilien_ghidoni

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.