Lettre du jour – Mobilisons-nous face à la haine Alain B. Lévy Président de la Cicad

Genève, ville morte durant la pandémie. © Steeve Iuncker-Gomez

Genève, 12 juin Cette année restera dans l’histoire celle de la terrible pandémie qui s’est abattue sur le monde et qui a engendré une crise non seulement sanitaire, mais aussi économique et sociale, avec une recrudescence du chômage et de la pauvreté.

Comme dans toute crise, il a fallu trouver des responsables. Des sympathisants néonazis et des suprémacistes blancs ont attribué la responsabilité de la pandémie aux juifs.

Les théories du complot et les manifestations d’antisémitisme ont cette particularité de se développer dans les périodes de crise et d’envenimer les esprits de leur odieuse rhétorique.

La Suisse n’a pas été épargnée par des agitateurs antisémites qui se sont répandus sur les réseaux sociaux. Un d’entre eux a même écrit: «Il y a pire que le coronavirus: le judéovirus»!

C’est une constante de l’histoire de constater que non seulement le réflexe antisémite persiste, mais qu’il continue à être porté en étendard par une société cherchant un coupable idéal aux malheurs qui s’abattent sur elle.

Ce qui change, c’est la façon de diffuser cette haine nauséabonde. Dans un village devenu global, les messages antisémites véhiculés par les réseaux sociaux s’affirment dangereusement et ont un impact à même d’influencer toutes les populations dans tous les États.

Nous avons recensé en Suisse romande un nombre d’actes antisémites en augmentation, que nous avons dénoncés.

La période inattendue que nous traversons nous interpelle et nous oblige à repenser nos modes d’action. Rien ne sera plus comme avant. Nous devons développer nos programmes en la forme digitale dans une société bientôt complètement numérique.

La digitalisation ne suscitera pas la même émotion qu’une présence sur un lieu ou un témoignage pour les programmes relatifs à la mémoire.

Rien ne remplacera le contact humain pour informer ou instruire les jeunes générations sur les conséquences de l’antisémitisme.

Nous sommes confiants que les autorités seront à nos côtés pour s’élever contre cette haine antisémite qui mine la société et qu’il faut résolument combattre avec force et détermination, en se rappelant ce à quoi elle aboutit et ce que nous enseigne l’histoire.